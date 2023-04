Este miércoles cinco de abril a las 21:00 horas de España en el Camp Nou por la Semifinal de vuelta de la Copa del Rey, Barcelona y Real Madrid se enfrentarán por cuarta vez en lo que va del 2023. Y a pesar de que en los tres duelos anteriores fueron a favor de los culés -incluido el 1 a 0 de la ida en el Santiago Bernabéu-, Xavi Hernández señaló que el favorito para acceder a la Final son los de Carlo Ancelotti.

"El Madrid sigue siendo el favorito pese al 0-1 del Bernabéu", comentó este martes al mediodía de Europa Central en conferencia de prensa el estratega del Blaugrana, con claras intenciones de echarle toda la presión de lo que será la cita que definirá a uno de los integrantes de la instancia definitiva del certamen federal.

Por otra parte, Xavi Hernández señaló que las sospechas sobre el FC Barcelona, no es un asunto que se toque internamente en el plantel: “Los temas extradeportivos no entran en el vestuario. Hablamos de lo que hicimos bien en Elche, lo que hicimos mal, lo que tenemos que hacer, cómo nos tenemos que colocar… No hablamos de Negreira, Tebas, ni de la UEFA''.

Para cerrar, hizo un pedido a los hinchas que se harán presentes en el Camp Nou: ''Queremos demostrar que los podemos ganar, jugamos en casa y eso lo tenemos que aprovechar, tiene que ser una olla a presión. Nosotros estamos para jugar mañana, somos los que damos importancia al partido porque tiene una trascendencia muy grande".

¿Cuándo y a qué hora juega el FC Barcelona vs. Real Madrid por la Semifinal de vuelta de la Copa del Rey?

FC Barcelona y Real Madrid chocarán este miércoles cinco de abril a las 21:00 horas de España en el Estadio Camp Nou, en el duelo de vuelta de la Semifinal de la Copa del Rey. Cabe recordar que la ida fue 1 a 0 a favor de los comandados por Xavi Hernández, gracias al tanto en propia puerta de Eder Militao.