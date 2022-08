Menos de 48 horas para encontrar destino, para cerrar su arribo a la UEFA Champions League y para dejar atrás un Manchester United que también invierte como loco en este final de mercado. Cristiano Ronaldo cruza los dedos por un Napoli donde su mayor aliado duda de llegar a Old Trafford. Jorge Mendes y Luciano Spalletti trabajan en silencio.

No ha sido un verano fácil para CR7, quien a sus 37 años sueña con no perderse las últimas ediciones que le quedan de Liga de Campeones y que busca por todos los medios arribar a dicho torneo. En medio de sus enfrentamientos con Erik ten Hag de las últimas semanas, Napoli empezó a ser más que una opción para un Cristiano cuyo regreso al Calcio se ha complicado en las últimas horas.

“¿Sumar una camiseta de Cristiano a mi colección? Cualquiera lo quisiera. Me encantaría saber qué entrenador no quisiera trabajar con él, algo que es para hablarlo toda la vida. Hablamos de un jugador que ganó varias Champions, que marcó más goles que nadie, que puede estar en cualquier zona del campo y que resuelve los problemas él solo. Pase lo que pase, para mí no hay problema”, son las palabras del propio Spalletti sobre una novela donde el nombre de Victor Osimhen es el gran protagonista y el único que decidirá el devenir de esta.

Dudas por todos lados

El delantero nigeriano de 23 años duda. Tal y como apuntan desde AS o Calciomercato, Victor Osimhen desea no perder esa plaza de Champions League ganada a pulso con Napoli pese a las mejores contractuales que tanto le ofrecen desde Manchester United en ese intercambio que incluye la ficha de CR7. Jorge Mendes trabaja para convencer a todas las partes, pero el tiempo apremia.

Por Italia consideran que es cuestión de tiempo antes de que las negociaciones lleguen a buen puerto, pero es justamente ahí donde esta el problema. Los requisitos de visas, revisiones médicas y firmas de contratos serán inviables si hay luz verde de un Victor Osimhen que puede pasar de ser el mayor aliado de CR7 a quien termine con sus esperanzas de decir presente en la Liga de Campeones. 48 horas le quedan al luso para no jugar en los ‘infiernos’ de la Europa League.