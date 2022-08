Manchester United empieza a ver la luz tras un complicado arranque de Premier League. la victoria en Southampton sigue dando aire a los Erik Ten Hag, donde nuevamente los focos se encuentran en un Cristiano Ronaldo que continúa en el banco de suplentes y que habría protagonizado una nueva protesta ante los Red Devils. ¿La causa? El contrato del portugués.

No ha sido un inicio de temporada fácil para el máximo goleador en la historia de este deporte. Mientras siguen lo rumores que le alejan de Old Trafford y le acercan a San Paolo, CR7 no puede colarse en los planes de un Erik Ten Hag que volvió a utilizarle como recambio en un triunfo en St. Mary’s donde los Red Devils dieron otro paso al frente en la reconstrucción. Si bien todo parecía encaminarse a una jornada de paz por Manchester, los rumores no tardaron en llegar.

Que la tensión entre Cristiano, su entrenador y la directiva del United existe lo sabemos todos, así como que todavía no hay nadie que oferte de manera oficial por un futbolista que en febrero del 2023 llegará a los 38 años. Consciente o no de como su futuro inmediato apunta cada vez más hacía permanecer en Old Trafford, CR7 exige no perder esos millones pactados con el club hace poco más de 12 meses.

Millonaria rebaja

The Mirror es quien desvela desde el Reino Unido como gracias a no haberse clasificado a la presente edición de la UEFA Champions League, desde Manchester United pueden reducir las fichas y salarios de sus futbolistas en hasta un 25%. Un hecho que no ha gustado a CR7, que le ha llevado a protestar y que según apuntan desde Inglaterra, le habría llevado a declarar a los cuatro vientos que si alguien no tiene culpa de dicho presente es justamente el.

Siguen las tensiones en un Manchester United donde Cristiano Ronaldo se habría quedado gracias a dichas decisiones sin 7 de los 28 millones de euros que recibe actualmente como jugador de los Red Devils. Queda cada vez menos para encontrar una salida y si no hay novedades en las próximas horas, todo apunta a que CR7, Ten Hag y los Glazer tendrán que aprender a tolerarse.