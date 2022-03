La situación tensa entre Cristiano Ronaldo y Ralf Rangnick ha llevado a Manchester United a tomar una decisión. La eliminación de los octavos de final de la Champions League ha hecho que el club tome cartas en el asunto, luego de los problemas de vestuario que han surgido alrededor del equipo y que han afectado en cuanto al rendimiento.

El diario AS ha revelado los detalles sobre las decisiones que ha tomado el club de Old Trafford sobre el futuro de CR7 y el de Rangnick. La información más importante es que el portugués está decidido a continuar en Manchester United para cumplir con el año de contrato que le queda. De esta manera, habrá más aventuras para la figura lusa.

Y con la continuidad de Cristiano en Manchester United, el futuro de Ralf Rangnick parece poco claro. De hecho, según el citado medio, si bien en un principio iba a ocupar un puesto en la dirección deportiva del club para la próxima temporada, lo cierto es que los directivos consideran despedirlo, pese a que tiene contrato en vigor.

Las especulaciones sobre una salida de Cristiano Ronaldo de Manchester United han hecho reaccionar al club, que considera que han cometido un error con la contratación de Rangnick. El portugués confía en que los 'Diablos Rojos' actúen de forma correcta en la elección del próximo entrenador. El máximo candidato a día de hoy para asumir es Erik ten Hag del Ajax, según The Telegraph, aunque según AS, todavía no hay nada definido.

Así, Cristiano seguirá en Old Trafford, mientras que Rangnick tiene rumbo de salida rápido, sobre todo por no lograr cambiar la actitud del equipo luego del ciclo de Ole Gunnar Solskjaer y por su mala relación, precisamente, con CR7. Se vienen ciertos cambios en Manchester United.