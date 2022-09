¿Cristiano Ronaldo juega de titular o es suplente hoy en Manchester United vs. Real Sociedad?

Cristiano Ronaldo se convirtió en uno de los protagonistas de Manchester United en el inicio de la temporada, pero no por su impacto en la cancha. Esto se debe a que el portugués fue relegado a los suplentes en los últimos partidos y, en consecuencia, permanece la duda sobre si estará presente ante Real Sociedad en el inicio de la UEFA Europa League 2022-2023.

El delantero experimentó un particular comienzo de campaña. Por un lado, no se cumplió su deseo de ser transferido durante el mercado de fichajes a un club con participación en la Champions League. Además, no exhibió el rendimiento esperado en los primeros encuentros y derivó en la decisión del entrenador neerlandés, Erik ten Hag, de marginarlo a los relevos.

¿Juega Cristiano Ronaldo hoy en Manchester United vs. Real Sociedad?

Al igual que en compromisos anteriores, el ex Sporting de Lisboa, Real Madrid y Juventus se encuentra a disposición para jugar y solo resta definir si Ten Hag lo incluirá en la formación titular como parte de una rotación o si volverá a comenzar en el banco de los suplentes.

Cabe destacar que el atacante disputó escasos minutos en los recientes cotejos de la Premier League, que culminaron con triunfo de los Diablos Rojos: cuatro minutos ante Liverpool, 22 frente a Southampton, misma cantidad contra Leicester y 32 frente al Arsenal.

¿Cuándo juegan Manchester United vs. Real Sociedad por la Europa League?

El partido Manchester United vs. Real Sociedad se llevará a cabo HOY, jueves 8 de septiembre, en Old Trafford, Inglaterra.

Horario por país

Argentina: 16:00 horas

Brasil: 16:00 horas

Uruguay: 16:00 horas

Bolivia: 15:00 horas

Chile: 15:00 horas

Paraguay: 15:00 horas

Venezuela: 15:00 horas

Colombia: 14:00 horas

Ecuador: 14:00 horas

México: 14:00 horas

Panamá: 14:00 horas

Perú: 14:00 horas

Estados Unidos: 12:00 horas PT y 15:00 horas ET

España: 21:00 horas