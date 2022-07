Cristiano Ronaldo no entrenó hoy con Manchester United: el motivo

Cristiano Ronaldo no se presentó a las prácticas del Manchester United y se ha creado una ola de especulación sobre el futuro del crack portugués, es que desde que The Thimes publicó la noticia del pedido de Ronaldo, todo es incertidumbre en Old Trafford.

El pasado fin de semana, el diario británico publicó la noticia que sacudió el mundo del Manchester United, Cristiano Rolando solicitó al club que escuchen ofertas por él y que acepten alguna que sea satisfactoria para el club.

Así, su ausencia tras el tercer día de prácticas bajo las órdenes de Erik Ten Hag, ya no solo fueron llamativas, el club tuvo que sacar un comunicado en el que aclaran que a "Cristiano Ronaldo se le ha concedido permiso para no asistir por motivos familiares".

Cristiano fue visto en el centro de entrenamiento de la selección de Portugal en Lisboa después de el comunicado que sacó el club, hay cierta incertidumbre sobre el viaje a Tailandia que tiene Manchester United y si el luso será parte o no de la delegación.

Entre los futbolistas que se reintegraron al trabajo están Alex Telles, Fred, Bruno Fernandes y Harry Maguire. La gira del equipo Rojo incluye la primera parada en Bangkok, donde jugarán ante Liverpool el 12 de julio en el Estadio Rajamangal y luego por Australia para enfrentar a dos rivales: Melbourne Victory el 15 de julio en el Melbourne Cricket Ground y Crystal Palace el 19 de julio en este mismo estadio.