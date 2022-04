No son horas fáciles para el plantel de Manchester Unitedliderado porCristiano Ronaldo, que no solo están sufriendo en la temporada actual, sino que también está poniendo en riesgo la siguiente. Este sábado, por la Premier League, cayeron ante Everton por la mínima.

Anthony Gordon, en 27 minutos del primer tiempo, convirtió el único gol del partido para los de Frank Lampard, que están luchando por no descender. A raíz de la derrota, los comandados por Ralf Rangnick quedaron en la séptima posición, fuera de toda clasificación a torneos internacionales.

Los resultados no se están dando para los Diablos Rojos, que ya quedaron eliminados de la actual Champions League y ahora pueden no disputar ningún evento europeo en la próxima campaña. La decepción de Cristiano por la derrota se notó en una polémica acción.

Tras el duelo ante Everton, mientras los jugadores del United se dirigían al vestiario, el portugués destrozó en el camino el celular de un fanático rival. El accionar generó fuertes repercusiones, pero el ex Real Madrid se mostró luego arrepentido y pidió disculpas a través de una publicación en Instagram.

"Nunca es fácil lidiar con las emociones en momentos difíciles como el que estamos viviendo. Sin embargo, siempre tenemos que ser respetuosos, pacientes y dar el ejemplo a todos los jóvenes que aman el juego bonito. Me gustaría disculparme por mi exabrupto y, si es posible, me gustaría invitar a este seguidor a ver un partido en Old Trafford como muestra de juego limpio y deportividad", expresó CR7.