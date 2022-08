“No está en venta, cuento con él”, fue la frase que abrió su era en Manchester United y que salvo un giro de 180 grados quedará en el olvido. Desde Inglaterra aseguran que la relación entre Cristiano Ronaldo y Erik Ten Hag viene mutando de manera constante, que el choque ante Rayo Vallecano dejó conclusiones de peso en Carrington y que el neerlandés tiene en claro el rol del luso para este inicio de temporada.

Se los vio juntos por primera vez en el amistoso que los Reed Devils igualasen ante un conjunto vallecano que mostro como todavía el proyecto se encuentra en fases primarias, pero la noticia pasó directamente por ese particular cara a cara que mantuvieron en la línea de cal que ha valido para criticar salvajemente a Cristiano. En Inglaterra afirman que habrá consecuencias.

Manchester United se niega a vender a CR7, pero The Sun apunta que el luso hará parte de una plantilla donde la ausencia del delantero en buena parte de la pretemporada le pasará factura. Se vienen decisiones fuertes hasta el 31 de agosto, fecha límite para que Jorge Mendes destrabe una novela que a día de hoy, tiene a Ronaldo con un ‘hueco’ asegurado en Old Trafford.

Correcto, The Sun apunta que Ten Hag escogerá a Jadon Sancho, Anthony Martial y Marcus Rashford para comenzar la temporada y que la particular salida de CR7 de Old Trafford hace unos días pasará factura al portugués. Lo hecho por Cristiano no cayó bien en Manchester United, donde nadie descarta que tal y como ocurriese en algunos tramos de la era Ralf Rangnick, CR7 sea suplente.

“Estamos planeando con Cristiano Ronaldo para esta temporada, eso es todo…”, declaraba el propio Ten Hag un 11 de julio que se queda lejos en el tiempo y que refleja el desgaste generado desde entonces en una novela que salvo un giro de 180 grados en la postura del United y de lo que pueda encontrar Jorge Mendes para su representado, enviará a CR7 rumbo al banco se suplentes.