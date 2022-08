“Nadie en el club se encuentra sorprendido por su actitud”, dictan desde The Sun antes de abrir la nota con la que expresan las sensaciones del Manchester United en cuanto a la postura y las formas con las que Cristiano Ronaldo busca abandonar Old Trafford. Salvajes criticas al delantero, cuyo sueño de un nuevo rumbo tendrá que esperar más allá de la fecha deseada.

El debut de CR7 bajo el mando de Erik Ten Hag se saldó con empate frente a un Rayo que ejemplificó a la perfección como el nuevo proceso de los Red Devils todavía necesita tiempo, pero no fue el tanto de Amad Diallo o el regreso de Falcao a Old Trafford lo que se llevó las miradas del pasado domingo. Cristiano y el estratega neerlandés mantuvieron una charla llena de gestos y donde las caras de Ronaldo, más su posterior desplante, abren lugar a la palabras nunca antes vistas contra el delantero desde que este llegase al Reino Unido.

“Man Utd no está impresionado con las payasadas de Cristiano Ronaldo después de desairar a Erik ten Hag en la charla del equipo y abandonar el amistoso antes de tiempo”, dicta The Sun sobre las sensaciones de la directiva tras lo hecho por el 7 ante un Old Trafford donde hubo murmullos en medio del tan comentado encuentro entre ambas partes. ¿Se rompió el amor?

Contra las cuerdas

En España también hay novedades, pues AS apunta que CR7 deseaba dejar el club antes del 7 de agosto, fecha en la cual los Red Devils abrirán su Premier League contra Brighton en un encuentro donde Cristiano, sin ritmo todavía, no estará presente. En Madrid siguen poniendo el Atlético como su más potable destino, pero el tiempo apremia y afirman que es imposible ver al delantero de 37 años con una nueva camiseta para dicha fecha.

AS se muestra contundente: sin la salida de atacantes de peso en el equipo de Simeone y una importante reducción salarial, soñar con ver a CR7 de rojiblanco es imposible. Así empieza la última semana de pretemporada para un Cristiano Ronaldo que sigue sin poder dejar Old Trafford mientras en el Reino Unido le califican de ‘Payaso’.