Manchester United no hará mayores esfuerzos por retenerle, Europa se encuentra pendiente de su futuro y la obsesión que tiene por regresar a la UEFA Champions League volverá a llevarle a buscar una salida de Old Trafford en unas semanas, pero del otro lado del Atlántico también mueven ficha. Inglaterra no duda, tres equipos de la MLS trabajan de lleno para quedarse con Cristiano Ronaldo en el 2023.

Hasta el próximo 30 de junio que Manchester United será dueño de los servicios de un delantero que pide a gritos una nueva oportunidad por la élite, pero de momento no hay ofertas y solo una lesión en los grandes de Europa o una llamada de Jorge Mendes puede destrabar una situación que ya fue moneda corriente para CR7 en verano. Estados Unidos volverá a ofrecerse como el nuevo destino del máximo goleador en la historia de este deporte.

No será una tarea sencilla ni mucho menos, pero por Norteamérica tienen en claro que cada día que pasa y no llegan nuevas ofertas por CR7 es un día que se gana para convencerle de ser la nueva cara del torneo. Por medio de grandes acuerdos comerciales y un estatus de élite absoluto, la MLS empieza a mover ficha para saber a que costa puede llegar Cristiano en verano del 2023. The Sun apunta que antes es imposible.

Tres equipos mueven ficha

Los reportes de LA Times ya hacen ruido en Inglaterra, donde marcan que el luso ha conseguido el perdón de Erik Ten Hag y que lentamente regresará a la actividad con los Red Devils, pero todo parece visto para sentencia en verano del 2023. Es ahí donde buscará meter mano la MLS con ofertas por un CR7 que será agente libre y que se pretende lleve la primera división Norteamérica al siguiente nivel tanto en el apartado comercial como futbolístico.

LA FC, Inter Miami y LA Galaxy, los nombrados como esos primeros equipos que buscarán por todos los medios convencer a Cristiano Ronaldo de dejar atrás su etapa por el fútbol europeo para poner rumbo a una MLS que le espera desde hace meses. Si no hay un sobresaliente rendimiento en el Mundial o una lesión en las potencias del viejo continente que obligue a buscar goles, CR7 y Estados Unidos estarán un poco más cerca. ¿Dónde te gustaría verle?