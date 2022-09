Manchester United empieza a transformarse en ese equipo que tantas veces ha soñado Erik Ten Hag, pero todo tiene efectos colaterales y el de los Red Devils no es otro que el de su última gran estrella mundial. Cristiano Ronaldo sigue siendo noticia en un Reino Unido donde dejan en claro que la MLS y los Estados Unidos, sueñan su fichaje. Ojo con lo que tiene que pasar.

Cero goles en lo que vamos de temporada acumula hasta aquí quien más veces ha derribado la portería de un rival en la historia de este deporte. Tras un verano más que movido y donde fue imposible encontrar un equipo de la UEFA Champions League que apostase por sus servicios, Cristiano tuvo que permanecer en un Manchester United donde ni la titularidad se encuentra asegurada para el luso. The Sun no duda sobre lo que ocurrirá en los próximos meses.

"Con Cristiano en el campo, el equipo se siente presionado. A todos les encantó su regreso, pero están frustrados porque no estuvo en la pretemporada. No está al día y confía en su instinto, pero eso no funciona en el esquema de Ten Hag", las palabras de un medio que deja en claro que mientras no se produzca un giro de 180 grados, CR7 no será titular en las grandes noches del United. Marcus Rashford, dueño de una centrodelantera que empieza a aceitarse en Old Trafford.

El sueño americano

Dicha situación trae una serie de preguntas que lentamente empiezan a tener respuesta. Dudan en Inglaterra que Cristiano permanezca toda la temporada en Manchester, así como que no busque una salida en enero rumbo a alguno de los 16 equipos que quedarán con vida en la Liga de Campeones. Jorge Mendes ya mueve ficha, pero si no hay novedades en este sentido la MLS empezará a tocar la puerta.

Calciomercato es quien afirma que a solo 9 meses de su que contrato con los Red Devils llegue a su fin, Cristiano Ronaldo y Jorge Mendes empiezan a verse contra las cuerdas en ese deseo de seguir en la élite del fútbol europeo. CR7 tendrá 38 años en febrero y desde Estados Unidos esperan su oportunidad para convertirle en la incorporación más importante en la historia de la liga.

Inter de Miami es el apuntado por Calciomercato como ese equipo que buscará el próximo 1 de enero convencer a CR7 de dejar atrás 21 años de carrera en Europa para venir a conquistar la MLS. David Beckham, el glamour de Florida y un fututo lejos de los terrenos de juego pero cerca de las cámaras norteamericanas, algunas de claves para convencer al portugués de que se convierta en la franquicia del certamen.