Cristiano Ronaldo habló en rueda de prensa en su regreso a la selección de Portugal. Si bien terminó su etapa en la élite europea y ahora juega para Al Nassr de Arabia Saudita, el 'Bicho' fue convocado por el nuevo entrenador del combinado luso, Roberto Martínez, para disputar los dos primeros partidos de las Eliminatorias rumbo a la Eurocopa 2024 ante Liechtenstein y Luxemburgo.

Entre los temas que tocó Cristiano en su comparecencia ante los medios de comunicación, habló sobre lo que fue su difícil paso por Manchester United. Se trata de las declaraciones más sinceras que se le puede oír al 'Bicho' post-etapa en el conjunto de los 'Red Devils', donde se fue en medio de polémicas en la previa al Mundial de Qatar.

Para la gran figura de 38 años, su segundo paso por Manchester United ha sido uno de los malos momentos que tuvo en su carrera. "A veces tienes que pasar por algunas cosas para ver quién está de mi lado. En una etapa difícil, puedes ver quién está de tu lado. No tengo problemas en decir que he tenido malos momentos en mi carrera a nivel personal primero, y a nivel profesional después", manifestó.

Y agregó: "¿Remordimientos? Creo que no hay tiempo en esta vida para remordimientos. La vida sigue y, me vaya bien o no, fue parte de mi crecimiento. Cuando estamos en la cima de la montaña, muchas veces no podemos ver lo que hay debajo. Ahora estoy más preparado y ese aprendizaje fue importante, porque nunca había pasado por eso, como en los últimos meses. Ahora soy un hombre mejor".

Unas declaraciones poco frecuentes en Cristiano Ronaldo, pero que demuestran que no la pasó bien en Old Trafford durante el año y medio que estuvo (llegó en agosto de 2021 y se fue en noviembre de 2022). Cabe recordar que, a su mal momento futbolístico en Manchester United, se le suma el problema personal que padeció por la muerte al nacer de uno de sus hijos con Georgina Rodríguez (durante el parto donde nació Bella Esmeralda).