Aunque el mercado de pases está cerrado en Europa, las especulaciones y las carreras para los próximos períodos de transferencias siempre están activas. En LaLiga, los rumores apuntan por estos días al posible fichaje de un futbolista de Real Madrid por Barcelona.

Según publicó Mundo Deportivo, Marco Asensio, cuyo contrato con los blancos finaliza en junio de 2023, estaría siendo tanteado por el Barça, que lo quiere adquirir como jugador libre el próximo verano. Ante aquella versión, el delantero respondió.

"Es que realmente yo estoy centrado en el presente, en darlo todo ahora con la selección y cuando esté en mi club, con mi club. Sinceramente no lo sé. Como el Barça han salido muchos otros clubes. Cada día va a haber noticias y eso yo no lo puedo controlar", explicó el de la Selección Española en charla con El Partidazo de COPE.

Además, confesó que sus familiares y amigos le consultaron al respecto: "Esta mañana tenía 200 mensajes. Les digo que estoy en un mundo donde hay muchos rumores, muchas especulaciones, cosas que todos sabemos. En enero puesto firmar con cualquier club y es normal que salgan muchísimos clubes".

Sin embargo, desde el medio español se animaron a preguntarle si sería capaz de considerar la oferta de Barcelona y su respuesta dejó con dudas a los fanáticos de Real Madrid: "Ni lo he pensado, ni lo he valorado. Ahora no te puedo dar una respuesta".