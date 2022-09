En un arranque de sinceridad, Dani Alves confesó algo que tenía guardado en toda su época como jugador Culé, y no tuvo problemas en decirlo, ahora que está lejos del fútbol español confesó su debilidad por Cristiano Ronaldo.

Dani Alves lo dijo en una charla casi casual, con su compañero Efraín Velarde en las redes de su compañero, algo que era inesperado, cuando estaban hablando de los mejores del mundo, Dani Alves soltó la bomba.

"Particularmente, me encanta Cristiano. Ahora que ya no estamos en el Barça vs Madrid, porque siempre parece que no puedes hablar, ahora que ya no estoy, sí puedo hablar", confesó sacándo a la luz uno de sus más grandes secretos.

La relación de Dani Alves con Messi siempre pareció ser de las mejores y uno esperaba que la respuesta del lateral brasileño tenía que ir en esa línea, pero en su respuesta, incluso, Alves aseguró que se identifica más con Cristiano que con Messi, aunque puso a ambos en la misma línea del "mejor del mundo".

La explicación de su inclinación por el portugués tiene que ver con que para Dani Alves "Cristiano ejemplifica para todos nosotros, que no tenemos tanta calidad, que con el trabajo también se puede competir contra los mejores", externó el brasileño.

Incluso contó algún cortocircuito que hubo en alguna entrega del Balón de Oro con CR7 en el que dijeron que Dani no respetaba a Cristiano y el brasileño aclaró que "cómo no lo voy a respetar si todo lo que ganó lo hizo con trabajo, yo me identifico con él. Todo lo que hice en mi vida fue a base de eso", fue la confesión de Dani Alves en México.