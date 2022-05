Manchester United regresó a la senda del triunfo en la Premier League y lo hizo de la mano de un Cristiano Ronaldo que sigue sumando goles a una temporada llena de problemas en lo colectivo. Los Red Devils continúan soñando con Europa mientras el luso manda ‘mensajes’ a Ralf Rangnick y Erik Ten Hag.

Brentford fue la ultima víctima de un Cristiano que a sus 37 años se encuentra en medio de la revolución que se asoma en Old Trafford. La llegada del por ahora DT del Ajax vendrá acompañada por una serie de incontables bajas para Manchester United, donde ni siquiera el delantero con más goles en la historia de este deporte parece salvarse. Todo se verá en los próximos meses, pero mientras tanto CR7 sigue a lo suyo.

Son ya 24 goles y tres asistencias en 37 partidos lo que acumula el 7 en su regreso a un estadio donde habrá que ver si jugó anoche su último partido. Brighton y Crystal Palace como visitante es lo que le queda en la Premier League a un Manchester United que mientras sueña con meterse en la próxima UEFA Champions League, sabe que el luso quiere seguir como sea en el equipo que le vio convertirse en estrella.

“No he terminado”

Dichas palabras partieron de la boca de Cristiano Ronaldo tras celebrar su tanto de penalti anoche y son repicadas por un The Sun que asegura que dicho mensaje va directamente a sus detractores, así como a un Ralf Rangnick y un Erik Ten Hag que tendrán que decidir más pronto que tarde que hacer con el portugués.

“Por la forma en que jugamos de nuevo esta noche, ¿Por qué no debería ser parte del equipo y ayudar al equipo?. Pero esa pregunta se la tienes que hacer a Erik Ten Hag y no a mí", apunta a Ralf Rangnick sobre el único tema de conversación que se tiene por estas horas en Old Trafford. ¿Debe seguir CR7?