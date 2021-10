La selección de Bélgica está ante la oportunidad de coronar con un título a una de las generaciones más importantes que ha tenido su historia. Uno de los referentes del seleccionado, Kevin de Bruyne, dio detalles sobre el equipo, pero también sorprendió con algunas confesiones previo al Final Four de la UEFA Nations League, donde se verá las caras ante Francia este jueves.

En una entrevista para el canal VTM, la figura de la Selección de Bélgica recordó desde cómo fue la última Eurocopa, donde sufrió más de lo que pudo jugar, hasta la última final de la UEFA Champions League, donde no recuerda nada de lo que pasó, tras el duro choque que sufrió con el defensor de Chelsea, Antonio Rüdiger.

"Hicimos todo lo que pudimos con Bélgica para poder jugar lo mejor posible en la Euro, pero no pudimos hacer más que eso en ese momento", comenzó De Bruyne. "Creo que la Copa del Mundo en Rusia fue el mejor momento para ganar algo con la selección nacional, en la última Eurocopa simplemente no estábamos en el mejor momento de nuestra carrera con algunos jugadores clave. En ese sentido, no me decepcionó tanto", afirmó.

Pero lo realmente sorprendente, llegó con respecto a su estado físico, el cual le evitó poder estar al cien por ciento y, también, condenó las posibilidades de su seleccionado de llegar a instancias decisivas (perdió en cuartos de final ante Italia, posterior campeón).

En este sentido, De Bruyne sorprende con lo que hizo para poder estar en la Euro: "Entré con una lesión en la cuenca del ojo y, después de tres partidos, me fui con una lesión en el tobillo aún más grave. Supe de inmediato que mi tobillo estaba mal después de esa entrada contra Portugal. Jugué contra Italia con dos inyecciones. Si hubiera sabido de antemano lo que haría en mi tobillo, no habría jugado", confesó. Esa lesión también le impidió estar en plenitud para el comienzo de la actual temporada con Manchester City.

El daño en el ojo fue una consecuencia de lo que sufrió en la final de la Champions League ante Chelsea. Un duro choque con el alemán Antonio Rüdiger lo obligó a salir del partido y le provocó fracturas en dicha zona. Pero no sólo ello. "Desde el choque con Rüdiger, no sé nada sobre la final de la Champions", confesó. Es decir que perdió el conocimiento y eso también provocó que saliera del campo.

Por último, De Bruyne habló sobre Pep Guardiola y cómo es como entrenador. "Puede estar más enojado después de una victoria por 1-0 en la que jugamos mal, que después de una derrota en la que jugamos bien, como recientemente contra el PSG. Roberto Martínez (entrenador de Bélgica) también es un poco así", cerró.