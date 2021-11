El encuentro entre Atlético de Madrid y AC Milan de este miércoles en el Estadio Wanda Metropolitano por la Champions League fue agonía pura. El equipo rossonero, estando casi sin vida en el campeonato, dejó todo abierto de cara a la última fecha gracias a la aparición de una figura inesperada: Junior Messias.

AC Milan regresó a la vida en la Champions League cuando ya parecía sin chances de nada. Todo fue gracias a la aparición milagrosa de Junior Messias. El brasileño puso el gol de la victoria en el Wanda Metropolinanto a 3 minutos del final. El volante marcó el gol para el primer triunfo del Diavolo en la competencia desde 2013 y dejó a Atlético de Madrid en el último puesto de la tabla del grupo de la muerte.

¿Quién es Junior Messias?

Junior Messias fue uno de los fichajes inesperados de Paolo Maldini en el último mercado. La historia del brasileño, especialmente tras lo ocurrido en Madrid, es realmente fascinante. Siendo inmigrante en Italia, empezó a tomarse el fútbol en serio a los 25 años, jugando en Serie D en el año 2015.

Fue recién en el año 2019, con 28 años que tuvo oficialmente su debut profesional, habiendo firmado con Crotone para jugar Serie B. Hasta ese entonces, a Messias no le alcanzaba para vivir del fútbol y, en paralelo a su carrera en el fútbol amateur, trabajaba de repartidor de electrodomésticos. Este además casi pierde la vida en un accidente de tránsito.

El rendimiento del brasileño en Crotone fue impresionante. El jugador fue una de las estrellas que llevaron al equipo calabrés a la Serie A. En su primera temporada en primera, fue el segundo jugador con más regates completos (105) solo por detrás de Rodrigo De Paul. Esto llevó a AC Milan a ficharlo como refuerzo tras el nuevo descenso del club sureño.

Noche soñada en Madrid

Pese a haber firmado con un grande como AC Milan, Junior Messias no estaba atravesando un buen momento. Las lesiones no han permitido al sudamericano tener continuidad, pero se puso a tono para el partido contra Atlético de Madrid y no lo desaprovechó. El jugador de 30 ingresó al minuto 65' en reemplazo de Rade Krunic para su debut en Champions League y anotó el gol que deja al Diavolo con vida de cara a la última fecha cuando nadie creía que era posible.

"Venía de un momento difícil, de dos lesiones seguidas, y estoy muy feliz por el debut, la victoria y el gol. Me dieron ganas de llorar. Todo lo que he vivido se me pasó por la cabeza. Pensé en Dios, mi historia está escrita por él. Ha sido la noche más bonita de mi carrera, pero espero que vengan otras como esta" dijo ante MilanTV tras el gol milagroso en el Metropolitano.