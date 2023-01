El subcampeonato de la Selección de Francia ha destapado un verdadero escándalo detrás de la figura de Karim Benzema, así como también por las denuncias contra la Federación y su presidente Noël Le Graët. 'Les Blues' viven momentos de tensión y esto crece conforme se suman los protagonistas. En esta ocasión, apareció Patrice Evra para criticar a los futbolistas del seleccionado.

El excapitán de la selección gala criticó fuertemente a los futbolistas que estuvieron en Qatar 2022 por sus actitudes contra la figura de Karim Benzema. El delantero de Real Madrid, último Balón de Oro, dejó la concentración francesa en la Copa del Mundo por una lesión en el cuádriceps. Tiempo después se supo que pudo haber jugado minutos luego de la fase de grupos. Evra se mostró "decepcionado" de la actitud de los jugadores del combinado.

"En el aspecto humano, hay un pequeño problema y me decepcionó la actitud humana (...) Desde fuera, tengo la impresión de que Karim (Benzema) molestó a mucha gente. Vosotros, jugadores, por no apoyarle... hay que ir a la guerra por un jugador", apuntó Evra en un video publicado en su cuenta de Instagram.

Y continuó: "Pongamos el caso de Di María, que se lesiona todo el Mundial, juega la final y nos mete un gol. Es responsabilidad del entrenador. Él toma decisiones, le dijimos a Karim que hiciera lo suyo. Pero ustedes, los jugadores, creo que Deschamps siempre antepone el equipo a un jugador. Sí, es médico, pero también se dice que ustedes los jugadores, algunos estaban enfadados, celosos y que los estaba eclipsando".

Por último, dejó una fuerte comparación con la selección de Francia, campeona del Mundial 1998. "Ustedes cometen el mismo error que los campeones del mundo del 98, que pensaban que la selección francesa les pertenecía. La selección francesa es de todos. Quieren decidir quién viene, quién debe venir, no necesitan eso ni deben cometer el mismo error. Tenemos al Balón de Oro en nuestro equipo. Si aún estuviera aquí, incluso habríamos esperado a Karim antes de comer. No vi a nadie peleando por ello", sentenció el ex Manchester United.