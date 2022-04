Este domingo llegó la confirmación desde Inglaterra de la salida de Antonio Rüdiger de Chelsea. Thomas Tuchel confirmó que el defensor no renovará su contrato. Esto pone en alerta a todos los clubes que pretenden al zaguero central. Ahora ha llegado el pronunciamiento de FC Barcelona.

Antonio Rüdiger finaliza su contrato con Chelsea este próximo 30 de junio. Han sido muchas las especulaciones en torno al zaguero central alemán, quien habría rechazado una última oferta de renovación a cambio de 12,2 millones de euros fijos por temporada (The Telegraph).

Fue el entrenador de los Blues, Thomas Tuchel quien confirmó esta información ante la prensa. Esto pone al jugador en bandeja de plata para los clubes que esperan firmarlo como agente libre. Uno de los que más ha sonado para llevarse al defensor es FC Barcelona.

Palabras de Alemany

El director de fútbol de Barcelona, Mateu Alemany, fue cuestionado por el mercado de pases desde la zona mixta del Camp Nou. "Ahora no es el momento de pensar en esto. Trabajamos en todas las posiciones y, al final de toda la temporada, hablaremos con el entrenador y tomaremos las decisiones en función de mercado. No hay una situación concreta sino que hay que ver la situación colectiva. Y eso hay que verlo cuando finalice la competición y sepamos cómo quedamos porque es muy importante nuestra clasificación".

El directivo fue cuestionado directamente por el posible fichaje libre de Rüdiger. "Tuvimos una reunión con su agente pero no hablamos de esa situación. Los agentes representan a más de un jugador y eso pudo generar confusión. Además, no es nuestra costumbre hablar de jugadores con contrato así que no podemos ayudar".