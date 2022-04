Tras conocerse que tanto Serena Williams como Lewis Hamilton se suman al grupo empresarial de Sir Martin Broughton para comprar Chelsea, comenzaron las repercusiones inmediatas.

Era inevitable consultar a Thomas Tuchel sobre el interés de Hamilton en Chelsea en conferencia de prensa. Sucede que Hamilton es un declarado fanático del Arsenal, equipo que le ganó a Chelsea en la misma semana de la noticia en Stamford Bridge.

"Acabo de salir de una reunión informativa y sí escuché, ellos son parte de eso", dijo Tuchel para introducir al tema, pero luego dijo "no puedo decirte más que soy un gran admirador de ambos. Son personalidades fantásticas del deporte: personalidades fantásticas en la cancha, dentro y fuera de la pista".

Ante la insistencia de la relacion de Hamiltin y el Arsenal, Tuchel bromeó: "¡Eso podría explicar algo hace dos días! Pero con suerte, no serán una influencia para el juego de West Ham".

Y siguió la explicación formal aduciendo que los deportistas y las grandes estrellas "asumen la responsabilidad como personas normales y todos los seres humanos, son figuras deportivas destacadas, por lo que tienen mi mayor respeto. Pero no tengo ni idea de los procedimientos o qué papel jugarán, así que no da mucho más para no comentar”.