Sadio Mané no se siente a gusto en Alemania y quiere volver a Inglaterra. La pelea con Leroy Sané y el ambiente de Bayern, las claves para pensar en un regreso a la Premier League.

Tomó la decisión de irse de Liverpool hace un año y ahora quiere retornar, al menos, al país en donde fue figura. Sadio Mané no está para nada contento con su paso por Bayern Múnich y sueña con volver a Inglaterra sea como sea para jugar en la Premier League. Espera por ofertas para poder terminar su sufrida etapa en Alemania.

Fuentes cercanas a la estrella de Senegal le aseguran a Bolavip que su intención es salir del Bayern en el próximo mercado de verano. Hay varios motivos detrás de esta decisión que ha tomado, principalmente, apuntadas a su adaptación a Alemania y los conflictos puertas adentro del club bávaro.

Sadio Mané llegó a Bayern Múnich en el verano pasado a cambio de 32 millones de euros pagados a Liverpool. Su rendimiento no ha sido el esperado, ya que no se ha visto a la figura que hacía ilusionar a los hinchas reds en Anfield. En Alemania, al senegalés le costó la adaptación y sólo pudo marcar 12 goles en 35 partidos disputados. Con Julian Nagelsmann fue perdiendo protagonismo en el once titular y con Thomas Tuchel terminó por quedar al margen, tanto que hasta tuvo esa pelea con Leroy Sané.

Este enfrentamiento fue la gota que rebasó el vaso del delantero. No es para menos. Su 2023 comenzó con su recuperación de la lesión que sufrió en la zona del peroné de su pierna derecha. Pudo volver para el partido de vuelta ante PSG de los octavos de Champions League, pero cedió terreno considerable, a tal punto que, en la mayoría de los partidos, ingresó siempre desde el banquillo.

Tampoco ayudó el cambio de entrenador. Incluso hasta se acusó a Mané de ser uno de los que motivó a la salida de Nagelsmann y a la llegada de Thomas Tuchel. Sin embargo, eso no cambió su situación y hasta la empeoró con el episodio Sané. Bayern Múnich consideró su salida tras la agresión a su compañero, pero todo quedó en una suspensión. Ahora, el propio jugador es el que quiere salir.

Inglaterra, el lugar en donde Mané fue feliz

Salir de Inglaterra fue un golpe duro para Sadio Mané, pero necesario para tratar de tener mayor protagonismo en un equipo con las mismas ambiciones que Liverpool. La decisión, en un primer momento, parecía ser un paso para adelante. Sin embargo, un año después, el propio jugador quiere volver a territorio inglés.

¿Liverpool? Parece difícil que en Anfield lo vuelvan a buscar, más allá de que el equipo de Jürgen Klopp lo extrañó mucho durante esta temporada. ¿Qué otros clubes pueden buscarlo? Chelsea puede ser opción, tal como hizo trascender el periodista Ekrem Konur. De cualquier manera, Mané escuchará ofertas a fin de poder cerrar su etapa en Bayern y mirar hacia el futuro.