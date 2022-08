La transferencia de Luis Figo del Barcelona al Real Madrid es una de las más recordadas en la historia. El portugués, que había jugado en el Barça durante cinco temporadas donde conquistó siete títulos, era un ídolo indiscutido para toda la afición. Sin embargo, en el mercado de pases del 2000 decidió cruzar de vereda y generó un gran revuelo en el mundo del fútbol. Es por eso que Netflix lanzará el jueves 25 de agosto un documental titulado 'El caso Figo: El fichaje del siglo'.

Para poner en contexto a todos aquellos que no saben con detalles por qué Figo decidió pasar al Real Madrid es importante conocer quién recientemente se había convertido en el presidente del Barcelona: Joan Gaspart. El talentoso futbolista, en una conferencia de prensa, contó que su llegada al club fue fundamental para pasar al Merengue: "Me puede prometer la luna que es una persona que no me dice nada".

Florentino Pérez desembolsó 10.270 millones de pesetas (60.000.000 de euros) para llevarse al portugués al Real Madrid. Esta cifra lo transformó en el pase más caro de la historia hasta ese momento, superando el récord que tenía Hernán Crespo luego de pasar del Parma a la Lazio.

+El caso Figo: El fichaje del siglo | Tráiler oficial | Netflix España

+¿Quién era el presidente del Barcelona que vendió a Figo al Real Madrid?

El presidente del Barcelona cuando ocurrió el traspaso era Joan Gaspart, quien ganó a mediados de año las elecciones luego de la salida de Josep Lluís Núñez.

+¿Cuándo se estrena 'El Caso Figo: El fichaje del siglo'?

Está confirmado que 'El Caso Figo: El fichaje del siglo' se estrenará el próximo jueves 25 de agosto. Se podrá ver de forma exclusiva a través de Netflix.