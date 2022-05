Faltaba esta parte de la historia, tras la confirmación de que Kylian Mbappé se queda en PSG, faltaba un comunicado de Mbappé en el que le hable a los hinchas de los dos clubes tras tomar su decisión.

El comunicado apareció en las redes del jugador francés y el enojo que se generó en Madrid es aún mayor, da algunas razones del por qué tomó la decisión que tomó, y le habló a los hinchas de los dos equipos en distintas partes del largo comunicado.

En una parte del comunicado dice: "Estoy convencido de que puedo seguir creciendo en un club que da lo mejor de sí. Quiero dar las gracias al presidente Nasser Al-Khelaifi por su confianza, su escucha y su paciencia", dice parte del comunicado.

La parte del comunicado que enoja a los Madridistas

"Me gustaría también agradecer de forma sincera al Real Madrid y a su presidente Florentino Pérez. Reconozco la suerte y el privilegio que supone ser deseado por una institución tan grande. No me cabe duda de su decepción, está a la altura de mis dudas. Seré su primer aficionado en la final de la Champions League, en París, mi casa".

El delantero francés Kylian Mbappé, que renovó su contrato con el PSG por tres temporadas hasta 2025, dará una conferencia de prensa el lunes en el Parque de los Príncipes, anunció el club en un comunicado. Horas después de su conferencia de prensa, Mbappé dará una entrevista exclusiva a la cadena de televisión TF1.