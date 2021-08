Cuando Barcelona le informó al mundo que no le iban a renovar el contrato a Lionel Messi se generaron todo tipo de rumores con respecto al futuro del futbolista. Finalmente, La Pulga se decidió por PSG y el ensamble del mejor jugador del mundo con un plantel repleto de figuras causó grandes expectativas en todo el planeta.

El conjunto dirigido por Mauricio Pochettino cuenta, además del rosarino, con estrellas de la talla de Neymar, Kylian Mbappé, Ángel Di María, Sergio Ramos, Giorginio Wijnaldum, Marquinhos, Achraf Hakimi y Mauro Icardi, entre otros jugadores de renombre. Con ese súper eqiupo, la Champions League es el objetivo principal.

El tridente que puede formar PSG a partir de ahora en el ataque con Neymar, Messi y Mbappé es precisamente el foco de un conflicto en puerta que se genera con la llegada de Leo. Es que el delantero francés no estaría dispuesto a jugar con el albiceleste, por lo que buscaría protagonismo en otro lugar.

Thibaud Vézirian, periodista de L'Équipe, deslizó que el campeón mundial en Rusia 2018 no está cómodo con la llegada del astro de Barcelona. "Mbappé quiere irse. Ha solicitado su bono de salida y no desea prorrogar. Es el Real Madrid este verano o un comienzo libre en un año. Ya había advertido hace varias semanas que no quería jugar con Messi", informó en su Twitter.

La continuidad del francés en PSG viene siendo una incógnita de la que está hablando en los últimos meses. Su contrato finaliza en 2022 y la dirigencia del club corre el riesgo de perderlo gratis. Real Madrid está interesado en tenerlo y el atacante desea ser la máxima figura allí.

Nasser Al Khelaifi, presidente del conjunto parisino, destacó que quiere que el francés continúe en el plantel y resaltó en la presentación de Messi que Mbappé "quería un equipo competitivo y no se puede tener un equipo más competitivo". Comenzó la guerra de egos.