En las últimas semanas, Spider-Man: No Way Home estuvo en boca de todos. La nueva película de Sony en colaboración con Marvel Studios no para de hacer historia: ha superado los 1000 millones de dólares de recaudación, convirtiéndose en la primera película en la era pandémica en alcanzar dicho récord. Y la locura por el arácnido llegó al Tottenham ya que Son Heung-Min marcó el tercer gol en el triunfo de los Spurs 3-0 sobre Crystal Palace este fin de semana y se lo dedicó a uno de los actores que interpreta a Peter Parker.

El futbolista coreano logró conectar un centro que llegó desde la banda derecha para batir el arco de Butland a los 74 minutos y de esta manera cerrar el resultado. La fiesta se desató cuando junto a algunos de sus compañeros, como Lucas Moura, Hojbjerg y Emerson, se pusieron frente a las cámaras e hicieron como que lanzaban telarañas. El festejo fue dedicado a Tom Holland, protagonista de la última película que además es fanático del conjunto de Londres.

El actor y el futbolista se admiran el uno al otro, por eso ya se habían reunido anteriormente para charlar y sacarse algunas fotos. Son aprovechó para llevar una camiseta del Tottenham, mientras que Holland le firmó una figura Funko Pop del arácnido.

Esta no es la primera vez que el surcoreano le dedica un gol: hace algunas semanas convirtió el 2-0 ante el Brentford y también imitó la pose de Spider-Man.

La charla entre Son y Holland

En las últimas semanas se dio el crossover más esperado. Tom Holland y Heung-Min Son tuvieron una larga conversación que resultó en una entrevista de ambos lados y fue publicada por la página oficial de los Spurs.

“Mi hermano y yo somos fans del Tottenham y amamos seguirte a ti. Fue interesante porque me gustaba más el rugby hasta hace unos años. El fútbol es mucho más popular y en el set todos hablan de ello, así que me interné en él poco a poco hasta obsesionarme“, le explicó el actor que interpreta a Spider-Man al futbolista.