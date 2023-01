Enzo Fernández continúa bajo las filas de Roger Schmidt en Benfica. El talentoso mediocampista argentino, campeón del mundo con su selección en Qatar 2022, despertó el interés de varios equipos, pero Chelsea es el único que hizo una oferta concreta para tenerlo, aunque las negociaciones no son sencillas. En medio de esto, el ex River sufre un castigo en el conjunto portugués.

Benfica se mantiene firme en no ceder ante las pretensiones de Chelsea, que ofertó la cifra de 85 millones de euros por su fichaje. En Portugal sólo lo dejarán ir por el monto de la cláusula de salida y en un solo pago: 120 millones de euros. Aquí, las negociaciones entran en un punto muerto donde el jugador está en el medio y a la espera de un final feliz.

Mientras tanto, Enzo Fernández sigue en el primer equipo de Benfica, pero una indisciplina de su parte le cuesta caro. Roger Schmidt había anunciado en una rueda de prensa que el jugador sería sancionado y explicó los motivos. "No tenía permiso para ir a Argentina y faltó a los entrenamientos. Eso no es aceptable, así que habrá consecuencias", había dicho. El argentino no tenía permiso para volver a su país para Año Nuevo.

Fernández no será convocado para el partido que tiene Benfica este viernes 6 de enero ante Portimonense por la Liga de Portugal, según adelantó el periodista Fabrizio Romano. Ni siquiera integrará el banco de suplentes. Por lo cual, el futbolista seguirá a la deriva, al menos por estos días.

Chelsea todavía no se volvió a manifestar respecto a una nueva oferta para Benfica o si pagarán el monto de la cláusula, es decir, los 120 millones de euros. Mientras, Enzo no juega y recién podrá volver a la acción el próximo martes 10 de enero cuando el cuadro de las 'Águilas' juegue ante Varzim por la Taça de Portugal.