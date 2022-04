El diario The Times realizó un informe sobre una de las figuras emergentes del fútbol uruguayo, a quien comparan con Luis Suárez.

Luis Suárez ha sido una de las grandes figuras del fútbol europeo en los últimos tiempos. Ha hecho una formidable carrera y dejó su huella en equipos como Ajax, Liverpool, Barcelona y Atlético de Madrid. Poco a poco, va llegando el final, pero su legado seguirá vivo en la figura de otro joven goleador uruguayo, según afirman desde Inglaterra.

El prestigioso diario The Times dedicó un informe completo a quien llaman el "joven Luis Suárez". Se trata de uno de los grandes goleadores emergentes del fútbol uruguayo. Matías Arezo ya está haciendo sus primeros pasos en el fútbol europeo desde su llegada en enero pasado al Granada de LaLiga de España. Con 19 años, todavía tiene mucho camino por delante, pero lo consideran el gran futuro del fútbol uruguayo.

La nota destaca cuando a sus 14 años, Arezo marcó 55 goles en una temporada con las juveniles de River Plate de Uruguay. Ha dado el salto recientemente a Europa al fichar por Granada a cambio de 7.5 millones de euros por el 50 por ciento de su transferencia. Es decir que al club uruguayo todavía le queda un porcentaje importante que, en caso de una futura venta millonaria, le servirá para favorecer su economía. Arezo dejó tan buen recuerdo en el conjunto de Montevideo que hasta los hinchas visten ya su camiseta con el conjunto español.

El Times ha dicho que para que pueda seguir explotando en Europa, Arezo necesita de continuidad, algo que por ahora no tiene en Granada, ya que ha jugado sólo 126 minutos en cinco partidos sin haber anotado. Con River Plate marcó 37 tantos en 91 partidos entre 2019 y 2022. Sus características lo asemejan a Luis Suárez, según el medio inglés, por "su físico bajo, su movimiento en el área y su capacidad goleadora".

Gustavo Díaz, quien lo dirigió en River de Uruguay, no lo considera tal cual a Suárez, pero sí le ve un parecido. "Lo compararía con Suárez de la misma edad. No con el Suárez de hoy, no con el Suárez de Barcelona o de Liverpool, sino con el Suárez que se fue a Groningen", reconoció. Y le aguarda un futuro en el seleccionado. "Mientras mantenga un nivel competitivo en el Granada, mientras tenga minutos, es candidato a ser convocado por la selección", agregó.

Matías Arezo todavía tiene mucho camino por delante, pero la nota de The Times ha tenido gran repercusión en Uruguay, sobre todo por el reconocimiento a su carrera en el fútbol uruguayo y por la comparación con Luis Suárez. El tiempo dirá si hará una carrera parecida al 'Pistolero', pero poco a poco, ya hace ruido en el 'Viejo Continente'.