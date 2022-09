Real Madrid vive un gran momento con un gran arranque de temporada tanto en LaLiga como en la UEFA Champions League. El mérito se debe al gran trabajo de sus futbolistas y al de su entrenador, Carlo Ancelotti, que ha sabido comandar de buena forma un plantel repleto de figuras. De hecho, las actitudes del entrenador italiano destacan de tal forma que hasta sus propios dirigidos lo alaban.

Antonio Rüdiger ha sido uno de los futbolistas más destacados que ha llegado en el pasado verano al Santiago Bernabéu. Sorprendentemente, eligió venir al Madrid con la ficha en su poder tras terminar su contrato con Chelsea. Y apenas llegó a España recibió una sorpresa de parte de su nuevo entrenador, Carlo Ancelotti.

En una entrevista para Sport1, el defensor alemán reveló que tuvo una inesperada visita de parte del entrenador italiano, mientras estaba con su familia, una bienvenida muy particular, pero en la que demuestra cómo es como persona. "Sólo llevaba unas horas en nuestra nueva casa con mi familia, estábamos haciendo una barbacoa, hasta que de repente sonó el timbre. Lo abrí y frente a mí estaba Carlo Ancelotti. Un momento de asombro. Se sentó a nuestra mesa, comió con nosotros y conoció a mi familia. Muy normal, muy realista. Estuvo dos horas y hablamos de todo", comenzó contando.

Y siguió: "Soy sincero, nunca había experimentado algo así, ningún entrenador había hecho algo así por mí. Después de unos meses con él, tengo que decir que cuando se trata de tratar con jugadores, Ancelotti es intocable. Don Carlo, una leyenda de los entrenadores, ya coleccionaba títulos de la Liga de Campeones cuando yo era un niño. Trabajar con él todos los días en el club más exitoso del mundo es maravilloso".

Rüdiger no es un titular fijo en el equipo ideal de Ancelotti, pero sus palabras demuestran la armonía de grupo y el buen trabajo del entrenador para llevarlo adelante. En eso también lo ha ayudado Toni Kroos, quien es el que más le ha sorprendido, a pesar de ser su compatriota y haberlo tenido en la selección alemana. "Siempre nos llevamos bien y con respeto en la selección, pero únicamente intercambiábamos dos frases entre nosotros (...) He conocido a otro Toni Kroos en el Real Madrid. Habla muy bien español, es completamente abierto y también muy servicial. Me ha apoyado con el idioma desde el primer día y se ha ofrecido a ayudarme con otras cosas varias veces", reveló.