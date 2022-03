Como ocurre luego de cada mercado, en Barcelona se realizó la foto oficial de la temporada con todos los integrantes de la plantilla del primer equipo. Los jugadores posaron para la cámara en la imagen que representa al club durante esta parte final de campaña donde el club espera sacar buenos resultados para terminar de la mejor manera posible. Al margen, un detalle en la foto sembró todo tipo de especulaciones: ¿qué hizo Gerard Piqué?

En redes sociales se viralizó un gesto que hizo Piqué para la cámara a diferencia de lo que hicieron el resto de sus compañeros, que fue mostrar una postura natural ante la cámara y con sonrisas. En tanto, uno de los capitanes del primer equipo dejó un gesto, el cual los aficionados relacionaron rápidamente con la posible vuelta de Neymar.

¿Neymar vuelve a Barcelona? Gerard Piqué sembró las especulaciones y los rumores con un gesto particular, que recuerda a lo que hacía 'Ney' durante su etapa en el conjunto 'blaugrana'. Se trata de la posición de sus manos que dejan un gesto particular, pero del cual no se tiene conocimiento o motivo alguno. Simplemente es algo que solía repetir el brasileño. También Ronaldinho lo sabía hacer cuando estaba en este equipo.

Por lo pronto, esta forma de poner las manos se volvió viral entre los aficionados de Barcelona. No se sabe con exactitud si esto lo hizo Piqué a propósito o si se trata de una simple casualidad. Por lo pronto, los hinchas tuvieron diferentes reacciones a lo que se piensa podría ser un guiño a la figura del 'crack' brasileño.

Las especulaciones sobre un posible regreso de Neymar también se relacionan con su mal momento en PSG. El pasado domingo fue víctima de silbidos por parte de la afición parisina, ya que lo acusan de ser uno de los responsables de la reciente eliminación de la UEFA Champions League a manos de Real Madrid. Según el periodista Romain Molina y así como también se sumó el diario AS, el brasileño consideraría una salida del club luego de la debacle parisina.