Han sido los dos dominadores absolutos del fútbol mundial durante gran parte de este siglo. Su rivalidad se tradujo en títulos, goles, asistencias y récords que han roto a lo largo de los últimos años. Y para traducir todo esto, una buena forma de hacerlo es por los Balones de Oro que han conseguido en sus respectivas carreras. Lionel Messi y Cristiano Ronaldo son los dos máximos ganadores de ese galardón, que se entregará este lunes con la chance de que el argentino gane uno más.

Messi es el que más Balones de Oro tiene en la historia con seis, mientras que CR7 tiene cinco. Este lunes, la revista France Football, quien entrega este premio, anunciará al ganador de su edición 2021. Uno de los favoritos es, precisamente, el 'crack' argentino, quien podría llegar a su séptimo para enaltecer aún más su nombre en la historia.

Esto reavivará aún más la rivalidad Messi-Cristiano, algo que el portugués está dispuesto a extender hasta donde pueda. Al menos eso es lo que ha manifestado Pascal Ferré, el redactor jefe de la propia revista France Football. Es que ha revelado el verdadero objetivo que tiene 'El Bicho' de cara al final de su carrera e involucra al propio futbolista de PSG.

Cristiano quiere superar a Messi en Balones de Oro

Antes de la entrega del Balón de Oro 2021, Ferré habló sobre lo que será esta entrega, así como también habló en general del premio y de las particularidades que tiene. Entre sus declaraciones, ha resonado el verdadero objetivo que tiene Cristiano de cara al final de su carrera. "Ronaldo tiene una sola ambición y es terminar su carrera con más Balones de Oro que Messi. Y lo sé porque él me lo dijo", aseguró.

Por lo pronto, la batalla con Messi se le va a ser más complicada si el argentino gana este lunes su séptimo Balón de Oro. Pascal Ferré no quiso adelantar nada sobre ello. "Es el sexto año que soy responsable de esto y hasta ahora no he cometido un solo error. No quiero mentir, pero les digo a todos cuantos me llaman que no puedo decir el nombre porque los propios ganadores ni siquiera lo saben aún. No sería justo averiguarlo así", afirmó.