Pese a que confirmase a Ronald Koeman antes del parón de selecciones, en Barcelona aseguran que Joan Laporta sigue manejando todos los escenarios pensando a futuro. Mundo Deportivo afirma que el presidente Culé ha vuelto a contactar con Xavi Hernández en los próximos días y que el 22 de octubre, puede haber novedades.

Se ha dicho mucho de la relación entre ambos. Si bien ninguno ha dicho jamás de manera pública que no se llevasen bien, el haber ido en distintas listas durante la elección pasada venía desgastando la amistad de quienes hiciesen parte del mejor Barcelona de la historia. Mundo Deportivo afirma que pese a algunos en contactos en verano, Laporta y Xavi se debían una charla que finalmente ha llegado.

El de Terrassa sabe que es el principal candidato de la junta para reemplazar a Koeman, más no el de Laporta. Dicho esto, la relación que les une de los tiempos de Guardiola por el Camp Nou siempre ha generado un respeto que ambas partes reconocen y que en caso de hecatombe, podría juntarles de nuevo en las próximas semanas.

22 octubre, el día D

Barcelona y Koeman tendrán tres finales luego del parón de selecciones. Valencia, Dinamo de Kiev en una Champions donde no hay margen de error y el Clásico ante Real Madrid serán las pruebas definitivas para que el entrenador neerlandés justifique o no el voto de confianza entregado por Laporta. Si las cosas no van bien, Mundo Deportivo desvela que el presidente no temblará ante un millonario despido donde Xavi es el único que podría asumir en el banquillo peor pagado de la historia del club.

Igualmente, el ex capitán tendrá que disputar el día del Barça vs. Real Madrid la final de la Copa del Emir, torneo de mayor prestigio en el fútbol qatarí y principal objetivo del Al-Sadd dirigido por Xavi. Solo después de esa fecha, los jeques accederían a abrirle las puertas a quien se ha convertido en un embajador de la entidad Culé en Medio Oriente. 22 de octubre, la fecha en la que sabremos si Ronald Koeman continúa o no como entrenador del Fútbol Club Barcelona.