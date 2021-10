Barcelona reveló ayer la dura situación financiera que vive el club gracias a la gestión de Bartomeu y rápidamente han empezado a mover ficha. Joan Laporta tendrá una titánica tarea para que la economía Culé respire y el primer paso para volver a lo más alto pasaría por una serie de favores con LaLiga que darán de que hablar en España.

La Vanguardia despertaba horas atrás asegurando que la relación entre Joan Laporta y el dirigente Javier Tebas se viene estrechando en las últimas semanas. Barcelona y LaLiga llevan hablando durante meses producto de las cuentas del club catalán, aunque en esta ocasión habrían llegado a un acuerdo que favorecería los intereses de ambas partes.

Un Aval por CVC

El medio afirma que con el objetivo de conseguir los fondos e inversiones que permitan al club hacer viable la próxima temporada, Laporta ha dividido el cuentas del Barcelona en un antes y después de Bartomeu ante LaLiga. Algo que no solo choca con las normas del ente si no que no cuenta ni siquiera con el aval de los estatutos del club. Dicho esto, Tebas estaría dispuesto a tenderle la mano al presidente siempre y cuando este cambie su postura alrededor del acuerdo con CVC.

¿Por qué hace esto Laporta? Desde La Vanguardia explican que esta división de cuentas pretende exculpar a la presente directiva de las malas gestiones de Bartomeu, concientizar a los Culés del presente que vive el club y hacerle más fácil las cosas a la entidad a la hora de buscar inversores que se encarguen de los 1300 millones de deuda con los que cuenta Barcelona en este momento.

La ecuación es simple, si Tebas apoya esta división de las cuentas promovida por Laporta, este tendrá que cambiar su negativa a unirse al acuerdo con CVC y dejar solo a Real Madrid como gran contraparte del convenio que tiene en este momento fracturada a LaLiga. Política pura vive el fútbol español en tiempos donde la pandemia y sus consecuencias tienen a más de un dirigente con la soga en el cuello.