El homenaje a Pelé que puso a llorar a todos en los premios The Best

La gala de los premios The Best comenzó con un sentido homenaje a O Rei Pelé, no solo fue un típico video con las mejores imágenes de uno de los más grandes futbolistas de la historia de este deporte, hubieron palabras, presencia familiar y hasta una canción modificada para la ocasión.

Apenas comenzó el homenaje a Pelé, la sala comenzó a sentir esa sensación de nostalgia tras la partida de alguien muy querido por todos, es que Pelé siempre fue parte del fútbol, de una u otra manera, ha influído en la vida de todos los que estaban en la gala de los premios.

El tremendo mensaje de Ronald

Tras el video, el primero que tomó la palabra fue Ronaldo, el verdadero heredero de la magia y la potencia de Pelé en el campo, tomó el micrófono y dijo "Cuando recuerdo a Pelé veo a un jugador adelantado a su tiempo, un deportista que fue una inspiración para mí y para todos en el fútbol", dijo en emocionado Ronaldo Nazario.

Además tocó un tema que es poco tratado en estos espacios, el racismo al que tuvo que enfrentarse O Rei, "Pelé será recordado por el impacto en la sociedad. Cuando él jugaba, el mundo era mucho más racista que hoy. Un atleta negro siendo el rey del deporte más popular de todos. Un negro mostró que puede ser mejor, que puede vencer al racismo. Esa lucha no acabó pero espero que todos se inspiren en Pelé", contundete Ronaldo.

Luego le dieron paso a la que fue esposa de Pelé en sus últimos días, Marcia Aoki. Que ya tenía los ojos llenos de lágrimas y subió al escenario para recibir un galardón conmemorativo a O Rei. Varios protagonistas, entre ellos uno de sus viejos amigos, Jairzinho dedicaron palabras a la leyenda del fútbol.

La canción a Pelé que puso a llorar a todos en la gala The Best

Para cerrar el homenaje a O Rei, Seu Jorge interpretó una versión de la canción Changes, de David Bowie, con la letra 100% en portugués y algunos retoques a la letra para que el recuerdo a Pelé sea completo, hizo llorar a todos en la gala.