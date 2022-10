Este jueves 6 de octubre, en el estadio Olímpico, Roma perdió 2-1 frente a Real Betis, por la tercera fecha del Grupo C de la UEFA Europa League. La derrota dejó muy mal ubicado en la tabla de posiciones a los italianos que son dirigidos por José Mourinho.

Lo cierto es que, en declaraciones a la prensa, el histórico entrenador portugués que comanda a los Hijos de la Loba, habló de lo que ahora es su objetivo en el segundo torneo en importancia de Europa. La meta ya es otra, luego de la dura caída de local.

De balance del partido señaló : "tuvieron más calidad técnica que nosotros, sobre todo en la primera parte, pero tuvimos más ocasiones. Debo reconocer que son un equipo fuerte, que nos puso en apuros, pero no tuvimos puntería con las oportunidades que construimos. El empate habría sido más justo".

Aclaró por su parte que la derrota, a su parecer, ante el equipo de Manuel Pellegrini, no fue justa: "Fuimos pasivos, sí, en el segundo tanto el equipo estaba cansado. Nos deja un mal sabor, no merecíamos perder". Y es que ahora tienen apenas tres puntos.

Declaró también su respeto por Joaquín, el mediocampista español, que pese a su edad, atraviesa por un buen momento: "si uno de fuera no lo sabe no puede pensar que tiene 41 años. Estos jugadores que siguen, como él o Ibrahimovic, siguen por amor al fútbol. No es un euro más o menos, es amor al fútbol. Tengo mucho respeto por él".

Finalmente, la afirmación que dejó dudas fue cuando se refirió a lo que pretenden ahora en el torneo europeo: "Quedar primeros no es nuestro objetivo, ahora nos interesa quedar segundos". Claro está que los españoles lideran la zona con nueve puntos y son seguidos por Ludogorets de Bulgaria, con cuatro enteros.