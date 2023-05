Napoli está a un paso de ser el nuevo campeón del fútbol italiano. Increíblemente, apenas será el tercero de toda su historia, pero desde hace temporadas que viene ocupando los primeros puestos de la tabla de posiciones de la Serie A. Al respecto de esta regularidad, Aurelio De Laurentiis, presidente del elenco del sur de Italia, hizo referencia en una conferencia de prensa que brindó este martes dos de mayo.

"Ganaremos el scudetto a la honestidad. El ciclo ganador creo que ya empezó hace tiempo. Llevamos años triunfando, pudimos ganar otros y es como si los hubiésemos ganado pero la irregularidad constante a veces nos frena", señaló el mandamás del virtual y futuro dueño del Calcio, en un contacto que mantuvo con los periodistas en la antesala al partido con Udinese.

En esa misma línea agregó: “Hubo años en los que terminamos segundos y pudimos haber terminado primeros. Podríamos haber ganado más campeonatos pero ciertamente ganamos los de la honestidad, porque sé que para vivir hay que seguir las reglas, nos guste eso o no", lanzó Aurelio De Laurentiis, en clara alusión a la Juventus.

Para cerrar, expresó sus sensaciones por estas horas en las que está al borde de la celebración: "Ahora mi entusiasmo es inmenso. Después de escuchar tonterías como que no quería ganar el scudetto. A finales de mayo dije que esperaba ganarlo y me miraron consternados pensando: "pobrecito". El entusiasmo está sobre todo en ver la alegría que esto representa para todos. Me enorgullece ver este entusiasmo al que también he contribuido un poco".

¿Cuándo juega Napoli vs. Udinese por la Serie A?

Napoli visitará a Udinese este jueves cuatro de mayo desde las 20:45 horas de Italia, en uno de los encuentros correspondientes a la jornada 33 de la Serie A. Si empata saldrá campeón, independientemente de lo que suceda con la Lazio en su encuentro con Sassuolo (miércoles 21:00 horas en el Estadio Olímpico de Roma).