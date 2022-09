Tras la victoria de Real Madrid ante el Atleti en el Cívitas Metropolitano, la polémica alrededor de Vinícius Júnior quedó latente y fue salpicando a más sectores en el mundo del fútbol español. Distintos actores del medio alzaron la voz, pero este martes comenzó a escribirse otro capítulo.

Luego de haber sido objetivo de cánticos racistas por parte de un puñado de hinchas del Atleti, que se sumaron a los comentarios de Pedro Bravo, integrante de El Chiringuito, sobre los bailes con los que festeja sus goles, el pograma quedó en el medio de la polémica.

Es que el periodista Iñaki Angulo y ESPN explicaron este martes que desde el programa de Jugones se comunicaron con allegados a Vinícius para amenazarlo para que no sacara un video expresándose sobre el racismo, pero rápidamente desmintieron la versión.

"Es 100% falso", le confirmó Federico Pena, representante de Vinícius a Gestión Madrid este martes. En la misma línea, Josep Pedrerol, conductor de El Chiringuito, descartó rotundamente aquella versión al leer un comunicado sobre el rumor que corrió.

"Hay cosas que no se pueden permitir. Este programa se equivoca o no en cosas, pero amenazar nunca. Iremos hasta el final, lo demostraremos. Pagará el que haya insinuado que El Chiringuito tiene actitudes mafiosas. Tendremos preparada la querella criminal. El Chiringuito no se mancha y no lo permitiremos. Es mentira que hemos amenazado a Vinícius", disparó Pedrerol.