El Cívitas Metropolitano fue el escenario de un duelo caliente entre Atlético de Madrid y Real Madrid el último fin de semana. Vinícius Júnior quedó en el medio de la tormenta por sus festejos de baile y fue víctima de insultos racistas por un sector de los fanáticos.

En la previa del clásico, un puñado de hinchas del Atleti entonó cánticos discriminatorios, en los que tildaron al brasileño de 'mono', pero las instituciones salieron rápidamente a apoyar al delantero. Este martes, el club también condenó aquel hecho a través de un comunicado.

La dirigencia del Colchonero expresó que los cánticos le causaron repulsión y que están en contacto con las autoridades para identificar a aquellos hinchas, con el objetivo de expulsarlos inmediatamente como socios de la institución, si así lo fueran.

"El Atlético de Madrid condena rotundamente los cánticos inadmisibles que una minoría de aficionados realizó en el exterior del estadio antes de la celebración del derbi. El racismo es una de las mayores lacras de nuestra sociedad y desgraciadamente el mundo del fútbol y los clubes no estamos libres de su presencia", publicaron.

Y continuaron: "En el Atlético de Madrid tenemos tolerancia cero con el racismo, nuestro compromiso en la lucha contra esta lacra social es total y no nos detendremos hasta conseguir eliminarla. Nuestra decisión es firme y rotunda y no nos detendremos hasta expulsarles de la familia rojiblanca porque no pueden formar parte de ella".

EL COMUNICADO COMPLETO