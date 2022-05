Real Madrid y Liverpool definen este sábado al campeón de la UEFA Champions League en el Stade de France de Saint-Denis, París. El público español ha llegado en gran número para esta gran final e incluso con varias personalidades reconocidas como el streamer Ibai Llanos, confeso aficionado del conjunto merengue.

Ibai será parte de la previa de la final de Champions con una transmisión especial en su canal de Twitch desde París. No sorprende su presencia debido a su fanatismo y sentimiento por Real Madrid, ya que incluso ha reaccionado de manera épica a sus partidos en vivo. Ahora, le tocará vivir de cerca la gran definición europea.

Aunque, su presencia en París también podría convertirse en una pesadilla en caso de una derrota del conjunto blanco. En tal caso, Ibai ya vaticina lo que podría pasar en tal caso. De hecho, en Twitter, sorprendió un mensaje suyo en Twitter al respecto, aunque bien se trata de uno de sus clásicos tuits, que luego se vuelve virales.

"Me jode. Me jode mucho haber venido hasta París para ver perder al Madrid su primera final en 40 años. Alguna hay que perder. Me jode una barbaridad", escribió en Twitter, generando una gran cantidad de reacciones, casi 50 mil likes y miles de retuits. Por lo pronto, habrá que esperar a la gran final para ver lo que sucede.

Real Madrid fichó a Ibai Llanos

Este viernes, Real Madrid celebró la presencia de Ibai en París. De hecho, en Twitter anunció su fichaje oficial: "Nuevo refuerzo", en un tuit junto a una foto del famoso streamer vasco con la camiseta blanca número 10, además de un invitado de lujo, Álvaro Arbeloa, dos veces campeón de Champions League con el club.

A su vez, Llanos presumió del regalo de camiseta que le hizo Real Madrid con la 10 y le tiró un dardo a Kylian Mbappé, quien rechazó fichar por el equipo español para renovar con PSG. "Quién quiere a Mbappé teniendo a éste", le escribió en Instagram.