Cristiano Ronaldo no juega UEFA Champions League, competencia que jugaba de manera ininterrumpida desde la temporada 2003-04. Es decir que es su primera vez en 18 años que no está en la competencia más importante de Europa a nivel clubes y que ha ganado en cinco oportunidades. Intentó hasta lo último por tratar de jugar en este torneo al tratar de salir de Manchester United y llegar a Napoli.

CR7 no está cómodo en Old Trafford, pero deberá conformarse con jugar Europa League. Napoli fue el equipo con el que más se lo vinculó en la parte final del mercado, pero por temas económicos y una plantilla ya prácticamente conformada, no se pudo lograr el fichaje. Un último movimiento del 'crack' luso por intentar volver a Italia se conoció en las últimas horas.

Según ha revelado el periodista de Amazon Prime Video, Alessandro Alciato, en las últimas horas de mercado, Cristiano Ronaldo le envió un mensaje de WhatsApp al entrenador de Napoli, Luciano Spalletti. "¿Me entrenarías? ¿Tienes ganas? ¿Estás listo?", le dijo. Y el italiano le respondió: "Estoy listo. Si vienes, te entrenaré encantado".

Recientemente, se conocieron unas declaraciones del propio Spalletti donde reconoció que soñó "un poco" con Cristiano Ronaldo jugando al lado de Victor Osimhen. El entrenador demuestra que contaba con la posible llegada de CR7, pero las complicaciones desde lo económico para afrontar el fichaje y el hecho que los 'Diablos Rojos' no quisieran venderlo impidieron la posibilidad.

Así, Cristiano jugará Europa League con Manchester United y apunta a ser titular para enfrentar a Real Sociedad este jueves. En tanto, Napoli ha debutado en Champions League con una sorprendente goleada de local ante Liverpool por 4-1 con doblete de Piotr Zielinski y los goles de André Zambo Anguissa y Giovanni 'Cholito' Simeone.