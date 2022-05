Sevilla y Mallorca no se sacaron ventajas y empataron sin goles, resultado que no le sirve a ninguno de los dos equipos. En el Sánchez-Pizjuán, los sevillanos tuvieron más la pelota, pero no tuvieron grandes situaciones de gol, mientras que el equipo que dirige el mexicano Javier Aguirre lo aguantó como pudo y está obligado a ganar en las últimas dos fechas si quiere mantenerse en LaLiga y no irse al descenso.

Un partido con muy pocas ocasiones de gol para ambos lados y donde la idea de un lado y otro se mantuvo inmutable. Mientras los locales buscaron ser dueños del balón y trataron de lastimar con posesión, el visitante esperó con su línea de cinco futbolistas para el contraataque. No fue un buen juego de fútbol, pero sí con mucha tensión por la situación sobre todo del Mallorca.

Sevilla parecía llevarse por delante al equipo del mexicano Aguirre con 'Papu' Gómez como conductor, pero sin poder encontrar de buena manera a 'Tecatito' Corona o a Lamela. En todo caso, Jesús Navas fue el más peligroso con sus subidas buscando a un Rafa Mir, que tuvo la más clara de pelota parada con un cabezazo, que salvó en la línea Salva Sevilla (sic).

En tanto, Mallorca esperó como pudo a algún contraataque. Una ocasión de Rodrigo Battaglia tras robar el balón a Gómez y comandar el ataque junto a Muriqi terminó en un remate de zurda, bien atajado por Bono. Fue la única clara en la primera parte que tuvo el equipo 'bermellón'.

En la segunda parte, Sevilla no pudo encontrar la forma de generar peligro ante una defensa férrea de los de Aguirre. Mallorca seguía esperando con muchos hombres en campo propio y con un trabajo muy sacrificado de Muriqi, su gran figura y quien tuvo la ocasión de gol más clara en la segunda parte con un cabezazo tras centro de un lateral. Bono la tapó muy bien abajo.

Sobre la parte final, los sevillanos tuvieron un par de chances para convertir, pero la más clara fue un cabezazo de En-Nesyri, que tapó de gran manera Manolo Reina. El empate sin goles no le sirve a ninguno de los dos, aunque deja mejor parado al equipo de Julen Lopetegui que, con otra igualdad en las próximas dos fechas, se asegurará un lugar en la próxima Champions League. En tanto, el Mallorca del 'Vasco' Aguirre queda a dos puntos de Cádiz (juega este jueves ante Real Sociedad) y necesita que no sume para seguir con chances de no descender.