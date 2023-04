Pasan los días y cada vez se consolida más la versión de que Lionel Messi no continuará en el París Saint-Germain, principalmente, porque no aparecen rasgos de un posible acuerdo para la extensión, a caso, cuando el calendario ya se arrima a la mitad del mes de abril. Por eso, en Barcelona se ilusionan y empiezan a hacer cuentas en medio de contratiempos de alto vuelo como las acusaciones por el Caso Negreira y los trámites para alivianar su situación ante el Fair Play Financiero.

Con este escenario para nada cómodo para la institución blaugrana, quien dio su parecer fue Josep María Minguella, el primer representante del futbolista argentino en su arribo a la Ciudad Condal. El empresario catalán conoce tanto a Leo como al Culé como la palma de su mano, por lo que se permitió describir las chances en la operación retorno en una conversación que mantuvo con el programa Súper Deportivo Radio.

"Para mí es un tema que está dividido en dos partes. Me gustaría que Lionel Messi termine su carrera en el Barcelona, pero en lo económico, el club está delicado y tiene que rebajar su presupuesto en más de 200 millones de dólares. Por eso no veo que pueda caber el contrato de Messi, aunque Leo estuviera dispuesto a bajar sus condiciones. Me pareciera muy difícil que ocurra", señaló Minguella.

En esa misma línea, subrayó la complejidad del asunto: "Yo soy escéptico. No veo que la situación económica del Barcelona pueda mejorar en tres meses como para pagarle el contrato a Messi. Me cuesta creerlo y no por Leo, sino por la situación del club. Primero, Messi tendría que querer venir al club y, por un par de años, tendría que recibir una cantidad simbólica de dinero y no el contrato que se merece porque Barcelona no se lo puede pagar. Hoy, no le veo viabilidad a su vuelta".

No obstante, Josep Minguella opinó respecto a cuál debería ser la determinación del campeón del mundo en Qatar y, de paso, explicó cuál sería la única opción que él ve viable para que sea parte del plantel que comanda Xavi Hernández a partir de julio próximo: "Yo si fuera Messi volvería al Barcelona porque él tiene una situación económica buena. Yo, en su lugar, elegiría volver y pensaría en disfrutar. ¿Y dónde disfrutó más, aparte de la Selección Argentina? ¡En Barcelona y en el FC Barcelona!".