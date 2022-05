Ha pasado mucho desde que diese su última gran comparecencia, pero Erling Haaland ha vuelto a los actos públicos para explicar algunas de las claves en cuanto a su futuro. El delantero noruego de 21 años se concentra con su selección mientras continúan las preguntas alrededor de su todavía no presentación con Manchester City y el interés del Real Madrid.

Desde la selección nórdica dejaron en claro que el Androide no hablaría de los Skyblues al no tener todavía todo cerrado a nivel contractual, pero poco o nada importó esto a quienes estuvieron presentes en una rueda de prensa donde Haaland rompió el silencio. Antes de poner rumbo a la Nations League, el zurdo dejó en claro que no tiene ojos para otra cosa que no se su nación ahora mismo.

"Si puedo presumir un poco, si hay algo en lo que soy muy bueno es en centrarme, centrarme en el fútbol y no en cosas en las que no debo centrarme, aislándome de todo", admitió Haaland en una rueda de prensa donde más de uno preguntó incluso a su seleccionador si Real Madrid podría volver a entrometerse en su fichaje al no haber un acuerdo cerrado con Manchester City.

Raiola y sus lesiones

"Hizo las cosas diferentes…Puedes imaginar, no tengo que decir mucho más. Pero es así. No me puedo quejar, me gusta mi vida, me gusta donde estoy. No debería quejarme", fueron las palabras del noruego para honrar al agente que falleciese semanas atrás. El recuerdo de Haaland sobre Mino, igual de positivo que el de todos sus compañeros de profesión.

Para terminar, el nórdico dejó en claro que ha superado las dolencias en su cadera y que espera poder recuperar más pronto que tarde ese prime que le llevase a ser considerado el 9 del futuro en la Bundesliga: “Los últimos meses han sido duros…Esto no ha sido sencillo pero al mismo tiempo he hecho lo mejor que he podido para el Borussia Dortmund durante dos años y medio".

Resta todavía un anuncio oficial por parte de Manchester City y bien Erling Haaland no responderá más sobre el tema hasta que todo se formalice, las dudas en relación a su futuro por el Etihad vienen cogiendo fuerzas en las últimas horas. Desde España de momento, nadie ve a Real Madrid con oportunidades de boicotear la llegada del noruego a la Premier League.