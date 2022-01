La situación en el entorno de Erling Haaland se pone cada vez más tensa por la inmensa cantidad de rumores relacionados a su futuro. El propio jugador reconoció recientemennte que estaba recibiendo presiones por parte de Borussia Dortmund para tomar una decisión. Ahora el club ha salido a desmentir sus señalamientos.

Fue hace solo un par de días que Erling Haaland, luego de vencer 5-1 a Friburg, reveló que estaba recibiendo presión por parte de Borussia Dortmund para definir su futuro. Se sabe que el delantero ha estado siendo relacionado principalmente con Real Madrid y FC Barcelona.

Ahora, desde el club han salido a desmentir las palabras del artillero noruego. El secretario técnico del Borussia Dortmund, Sebastian Kehl declaró ante Doppelpass sobre lo expresado por Haaland días atrás. Este negó que haya presión sobre el jugador, pero dejó entrever que pedirán una respuesta de su parte en las próximas semanas.

Pronunciamiento de Borussia Dortmund

"No hay nada nuevo, no hay conversaciones. Me sorprendieron las declaraciones de Erling. Hablaré con él y le preguntaré por qué da una entrevista así después de un partido que ganamos 5-1. No hemos ejercido ninguna presión" declaró el directivo de BVB.

Sin embargo, Kehl reconoció que necesitarán una respuesta antes del final de la temporada. "En algún momento tengo que saber de qué jugadores dispongo para planificar la próxima temporada. Pero no hay un ultimátum, todavía tenemos algunos días. No dependemos económicamente de lo que recibamos por Haaland. Nos gustaría que siguiera. Pero la única manera de lograrlo es ganando títulos".