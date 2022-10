"La cláusula de Erling Haaland puede ser ejecutada en cualquier momento, pero puedo confirmar que es una cláusula muy grande", dictaba días atrás Fabrizio Romano para encender las alarmas del Etihad Stadium y dejar en claro que mantener al noruego por Manchester City será una auténtica novela. Pep Guardiola ya refiere al tema de moda por estas horas en Europa. ¿Qué dijo el catalán?

Nueva jornada de los skyblues, nuevo triunfo y otro doblete del delantero más letal de lo que vamos de temporada. 5-0 se impusieron los hombre de Pep Guardiola al Copenhague en un duelo donde Erling Haaland llegó a los 28 tantos en 23 encuentros de la Liga de Campeones y donde superó las marcas de killers como Luis Suárez o Rivaldo. Por Manchester temen que dure poco su estadía en el Reino Unido.

Desde hace días que todo el universo citizen se hace eco de las informaciones que llegan sobre un contrato del Androide que alrededor del 2024 verá como una cláusula de recisión en su contrato es activada de manera unilateral. 200 millones de euros costaría sacar a Haaland del Manchester City por dicha época, hito que lleva a la prensa a consultar al entrenador sobre el tema. Guardiola, más rotundo que nunca.

Pep niega todo

"No es cierto, no tiene cláusula de rescisión específica ni para el Real Madrid ni para ningún otro equipo. No es cierto, ¿Qué puedo decir? Tengo la sensación de que es increíblemente feliz aquí", palabras del entrenador del Manchester City para desmentir las informaciones de Fabrizio Romano y compañía sobre el futuro del noruego para dentro de un par de veranos.

Mientras más de uno se pregunta si dichas palabras de Pep son o no una estrategia para desviar los focos, Erling Haaland sigue rompiendo las redes y llega ya a los 19 goles en 12 encuentros con un Manchester City donde de momento niegan que el delantero noruego pueda marcharse en verano del 2024 por 200 millones de euros. ¿Quién tiene la razón sobre Erling?