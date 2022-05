Este sábado 28 de mayo el mundo del fútbol se paraliza por la final de la Champions League, en la que se enfrentarán, en París, Real Madrid y Liverpool. Dos de los equipos más destacados de la temporada y quienes tuvieron que esquivar complicados escollos para llegar al crucial partido de la competición continental.

Federico Valverde, Declaraciones a hacer en España dijo que daría todo por ganar la Champions League incluso dar a su esposa lo que él nunca imagino es que esa declaración sería respondía por su cónyuge, “muchísimas cosas… Todo, creo. Es un trofeo único para cualquier jugador del mundo. Estoy dispuesto a dar muchísimas cosas. Menos a mi hijo… Capaz que a mi mujer sí la doy”.

Sin embargo, aclaró en su intervención con AS que: “¡No, no, es broma! Pero daría muchas cosas, no todos los días se puede conseguir jugar una final. Ojalá podamos levantar el título”, fue lo dicho por Pajarito, el futbolista que ha sido buena alternativa para Carlo Ancelotti.

Pero ante las curiosas declaraciones por pate del mediocampista, Mina Bonino, la esposa del uruguayo respondió en el Twitter del diario español diciendo: “no lo juzgo. Si River ganase otra Libertadores también lo entregó a él. Hay que sacrificar amigos, todo sea por la 14″.

Un troleó tremendo por parte de la mujer del jugador, con el que tienen un hijo, Benicio, el pequeño que tiene 2 años. Ya en cuanto a lo deportivo, Real Madrid irá en la disputa de su título número 14, y de lograrlo se reafirmaría como el equipo más ganador de la competición.