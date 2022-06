Han sido muchos los exjugadores que han revelado haber tenido problemas con el consumo de alcohol durante su carrera profesional. En esta ocasión, ha salido un exfutboista de Real Madrid a confesar que llegó a entrenar en estado de ebriedad. Se trata de Cicinho, quien fue parte del plantel de los 'Galácticos'.

El alcoholismo en el fútbol parece ser mucho más común de lo que parece. Han sido varios los exjugadores de equipos importantes que han reportado haber sufrido distintos problemas con el abuso de sustancias en los puntos más altos de sus carreras.

En esta oportunidad ha sido Cicinho, exjugador de Botafogo, Atlético Mineiro, Sao Paulo, Real Madrid, Roma, Villarreal, Sport Recife y Sivasspor. Recordado por su paso por la Casa Blanca en la época de los 'Galácticos', el brasileño se abrió en una entrevista con EPTV.

"Cuando tenía 13 años, fue cuando probé el alcohol por primera vez, y ya nunca paré. Vivía en el campo, y los fines de semana nos reuníamos con los amigos y salíamos a las plazas, discotecas. Yo pedía a los adultos que fueran a comprar y bebía a escondidas de mis padres y de la policía" reveló Cicinho.

Borracho en los entrenamientos

El brasileño habló puntualmente de su paso por Real Madrid. "Si me preguntan si alguna vez he ido borracho a entrenar con Real Madrid, lo hice. Bebía café para quitarme el aliento y me bañaba con perfume. En mi profesión, como futbolista profesional, era fácil. No necesitaba dinero para conseguir bebida, la gente me la daba feliz en los restaurantes".