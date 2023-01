La Serie A, Italia y el Calcio se encuentran de luto tras el fallecimiento de Gianluca Vialli. El mítico delantero de la década de los 90, ayudante de Roberto Mancini en la selección y entrenador a principios de siglo, parte de este mundo tras una dura batalla contra el cáncer. Los medios y clubes transalpinos homenajean a una leyenda en toda regla del fútbol europeo.

A sus 58 años y tras varios días de diversas complicaciones por ese cáncer de páncreas que le acompañaba desde el 2017, la salud de la leyenda del fútbol italiano había sufrido al punto de que la misma Federación confirmada su ausencia para los encuentros que en marzo inaugurarán las Eliminatorias de la UEFA rumbo a la Eurocopa que se disputará en Alemania. El Calcio llora a una leyenda en toda regla.

Nacido en Cremona por 1964, Gianluca Vialli se consolidó como uno de los delanteros más efectivos de la década de los 90, donde clubes como Sampdoria, Chelsea y Juventus le vieron ganar Botas de Oro en la Serie A, títulos como la primera división italiana, la Liga de Campeones de 1996 y firmar 259 goles con sus clubes. La Azzurri también le vería marcar 16 tantos.

Guerrero y triunfador

"Tengo miedo de morir. No sé cuándo se apague la luz qué habrá al otro lado... Pero en cierto modo, también estoy emocionado de saberlo. La enfermedad no es sólo sufrimiento: hay momentos hermosos. La enfermedad puede enseñarte mucho sobre cómo eres…No pude luchar contra el cáncer, es un oponente mucho más fuerte que yo. Lo considero un compañero de viaje, aunque no deseado, que se subió al tren y se sentó a mi lado... Con suerte, se cansará y desaparecerá", palabras del propio Vialli sobre su enfermedad hace solo unos meses.

Los homenajes se acumulan con el correr de las horas mientras todo el Calcio recuerda el hombre que junto a su amigo Roberto Mancini volviese a llevar la gloria al fútbol italiano. Segundo entrenador en la pasada final de la Eurocopa de Naciones del 2021, el fútbol llora la partida de un Gianluca Vialli cuyo llegada sobrevivirá al paso del tiempo.