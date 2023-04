Si no fuera porque es el fundador y, a su vez, la máxima autoridad del Inter de Miami, equipo que desde hace tiempo se presenta como una de las alternativas para albergar a Lionel Messi en el cierre de su carrera profesional, la visita de David Beckham al predio de entrenamientos del PSG se hubiese tomado como la de cualquier otra estrella del mundo del fútbol.

O incluso como la de tantos otros exjugadores del París Saint-Germain (el inglés se retiró en el PSG tras disputar 14 encuentros entre diferentes competiciones) que cada tanto se dan una vuelta para apreciar tanto el avance en la infraestructura como la calidad de plantel principal que presenta la institución de la capital francesa en esta época.

Pero claro, el contexto generó mayor expectativa en el cruce de David Beckham con Lionel Messi en comparación con otras celebridades como Kylian Mbappé, Sergio Ramos, Marquinhos, entre tantos otros (con todos se tomó fotos, las cuales fueron publicadas por las cuentas oficiales en las principales redes sociales del club en cuestión).

Hasta entonces, solo se sabía que el legendario número siete del Manchester United compartió un momento agradable con Leo y con el resto de los integrantes del elenco de Christophe Galtier, después de uno de los entrenamientos en los que ensayaron con la mente puesta en el choque de este domingo 30 de abril con el Lorient en el Parque de los Príncipes.

Pero en las últimas horas se conocieron mayores detalles. Conforme al Diario AS de España, Beckham elogió a Messi y lo felicitó por la consagración con la Selección Argentina en la Copa del Mundo de la FIFA de Qatar 2022. Y por si hace falta aclarar, no se filtró que le haya hecho comentario alguno respecto al Inter de Miami y lo más probable es que no haya existido, pues el terreno y, sobre todo, el momento no constituían el escenario ideal para hacerlo.