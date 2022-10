En la gala del Balón de Oro en Francia, estuvieron en el mismo edificio Florentino Pérez y Kylian Mbappé, mucho morbo al rededor de esa reunión que se podía haber dado y que finalmente no se dio, pero lo que sí fue inevitable, era hablar del futuro del francés y esa su relación "tóxica" con el Real Madrid.

Pasando por la zona mixta de la gala, Florentino Pérez habló en El Larguero y dejó varios títulos, es que claro, el tener dos futbolistas entre los más importantes de la gala, le dan al Real Madrid una importancia por encima de los otros clubes.

Karim Benzema ganó el Balón de Oro y Thibaut Courtois ganó el premio Yashin al mejor arquero, pero hubo otro ítem en el que perdió el Real Madrid, eligieron al Manchester City como el mejor club del momento, ante eso Florentino fue elegante: "Bueno, creo que no hay ponerles peros. Son un gran club. Conozco a su directiva a su entrenador".

Eso sí, donde había que apuntar era a la pregunta que todos queríamos hacerle a Florentino, ¿qué hay de cierto de los rumores de Mbappé al Madrid? y si ese tema ya lo tenía aburrido: "No, no me aburre, es que ya ni lo leo el debate sobre Mbappé", sentenció.

Pero Florentino no se quedó ahí, apoyando en que Real Madrid es un clube que ayuda a a las grandes figuras a ganar el Balón de Oro, mandó un sutil mensaje: "tenemos un futuro espectacular en nuestra delantera. Vinícius y Rodrygo son auténticos cracks. Los veo como Balones de Oro", una especie de palito para Mbappé que otra vez se quedó sin el gran premio soñado por todos los futbolistas.