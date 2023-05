No ha sido una temporada fácil para el fútbol galo y los resultados empiezan a confirmarlo por todo lo alto. Desde el corazón de Francia avisan que puede que la Ligue 1 pierda un cupo en las próximas Champions League tras un curso de malas campañas en todos los frentes y que prende todas las alarmas de cara al 2025.

Para entender esta historia debemos irnos a Nyon, a la sede la UEFA y mirar el Índice del ente para comprender lo que viene en camino. Cuando se dice que el famoso Coeficiente UEFA no cambia el día a día de los clubes perdemos por el camino como cada resultado de los equipos clasificados a torneos como la Champions, la Europa League o la Conference afecta y de que manera la manera en la cual Aleksander Ceferin reparte los cupos de cada torneo anexado a su entidad.

Gracias a los malos resultados de Mónaco, Marsella y PSG en la presente edición de los torneos de la UEFA, el margen de distancia con la sexta liga del Índice se encuentra cada vez menor y apunta a significar cambios de peso en el organigrama que reparte plazas para los principales torneos del viejo continente por el verano del 2024 apuntan, todo puede ser oficial.

Amenaza neerlandesa

L’Equipe es quien avisa de los riesgos que existen para el fútbol galo de cara a la entrada del nuevo formato de la UEFA Champions League en la temporada 2024/2025. La Ligue 1, quinta ahora mismo detrás de la Premier League, LaLiga, Bundesliga y Serie A, tiene cada vez más cerca a la Eredivise en ese índice del máximo ente del fútbol europeo a la hora de evaluar cuantos clubes de cada federación competirán en la Orejona que viene en camino.

En caso de que en la próxima temporada clubes como PSG, Marsella, Lens u otros como AS Mónaco no saquen una diferencia de puntos por encima de las prestaciones de la primera división neerlandesa, puede ser que Francia no tenga cuatro sino tres representantes en la nueva Champions League que viene en camino y donde recordemos, se insertarán más equipos para terminar con la fase de grupos de la actual Liga de Campeones. Holanda empieza a soñar con ser la quinta liga del viejo continente.